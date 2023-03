بالفيديو.. تغيير لون سجادة الأوسكار من الأحمر إلى الذهبي

كشف موقع الديلي ميل، أن فريق تجهيزات الأوسكار، قام بفرش السجادة الكبيرة في شارع هوليوود بوليفارد الشهير. حيث سيصل المشاهير لأكبر ليلة في العام للتصوير يوم الأحد.

لا شك في أنه تغيير كبير حيث كان عرض الجوائز الأيقوني يحتوي على سجادة حمراء منذ عام 1961، أي 62 عام. حيث تم تحويلها إلى الذهبي.

وأعلنت أكاديمية الأفلام “الأوسكار”، عن تبديل ترتيب المقدمين في حفل توزيع جوائز الأوسكار 95. الذى سيقام صباح يوم 13 مارس الجاري.

حفل الأوسكار الخامس والتسعين سيقام في مسرح دولبي في هوليوود. ويتنافس الفيلمان الأكثر ربحًا لعام 2022 على جائزة أفضل صورة. وهما Avatar: The Way of Water و Top Gun: Maverick. جنبًا إلى جنب مع All Quiet on the Western Front و The Banshees of Inisherin و Elvis The Fabelmans ، Tár. وغيرهم من الأفلام، على أن تقوم شبكة ABC ببث الحفل مباشرة من الساحل إلى الساحل، إلى جانب أكثر من 200 دولة حول العالم.