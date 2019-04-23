بالفيديو.. تفاصيل السلسلة الفكاهية “دقيوس ومقيوس 2” لرمضان 2019

تسلط السلسلة الفكاهية، “دقيوس ومقيوس 2″، في موسمها الثاني، الضوء، على عمق المجتمع الجزائري، لتكون ظاهرة كوميدية، توحد الجزائريين.

تبدأ الحكاية، من مقهى مقيوس ودقيوس، أين صار الجزائري يلقى نفسه يتلاقى مع مشكلاته اليومية.

ويشاهد الجزائري نفسه دون مكياج، ودون بروتوكولات، فكان يضحك بشدة لأنه وببساطة هو من يتم تمثيله، من خلال أحداث السلسلة.

وتطل هذه السلسلة، التي ينتظرها كل الجزائريين، هذا الموسم، على شاشة الجزائريين الإخبارية الأولى، قناة النهار.

وسيتم من خلال هذا الوسم، اسقاط أحداث السلسلة، على يوميات الجزائري، فلا المقهى صار مقهى ، ولا الزبائن المقهى هم نفسهم.

وتبقى عبارت مثل “يا خويا ياخويا”، و”يرحم باباك”، متداولة بشدة في الشارع الجزائري، وصار الجزائريون، يستعملونها في احاديثهم اليومية.

“دقيوس ومقيوس 2″، التي جسدها الفنانان المتألقان، نبيل عسلي، ونسيم حدوش، بإحترافية عالية، ستطل عليكم من خلال شاشة النهار، القناة الإخبارية الأولى بالجزائر.

مشاهدة طيبة لمشاهدينا الكرام.