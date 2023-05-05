بالفيديو.. تفاصيل صادمة حول اغتيال رجل أعمال في باتنة

كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة عن تفاصيل صادمة حول اغتيال رجل الأعمال بن يحي عبد الرزاق البالغ من العمر 63 عاما.

وجاء تصريح وكيل الجمهورية على خلفية جريمة القتل التي تعرض لها الضحية ب. عبد الرزاق، بالقرب من مسكنه في باتنة. وعلى إثر الأخبار المغلوطة التي تناولت هذه القضية.

وجاء في التفاصيل أنه بتاريخ 18 أفريل الماضي وفي حدود الساعة 11 والنصف مساء. اهتزت عاصمة الأوراس باتنة على وقع جريمة شنعاء تداول مشاهدها المرعبة رواد مواقع التواصل الاجتماعي. والتي راح ضحيتها المسمى بن يحي عبد الرزاق البالغ من العمر 63 عاما.

فبعدما كان يركن الضحية سيارته، أقدم رجل متنكر في زي نسائي بالنزول من مركبة كانت تتبع الضحية. أين أطلق عليه 3 عيارات قاتلة بواسطة بندقية مضخية ولاذ بالفرار.

وعلى الفور فتح عناصر الشرطة القضائية لولاية باتنة تحقيقا لفك لغز هذه الجريمة. التي حاول الجاني بكل الطرق عدم ترك أي دليل مادي، يمكن عناصر الشرطة من الوصول إليه.

وقام الجاني بتركيب لوحة أرقام مزورة على السيارة المستعملة في تنقله والتي كانت من نوع باسات فولسفاغن.

كما قام بتنكره بزي نسائي يخفي ملامحه، لعلمه بوجود كاميرات للمراقبة. كما أنه قبل أشهر سجل خروجه من التراب الوطني إلى تونس، ثم عاد إلى الجزائر بطريقة غير شرعية. دون المرور على المعابر الحدودية ليؤثر على مسار التحقيق ويجعل المحققين يصرفون الشبهة عنه.

ومكنت التحقيقات التي قام بها محققو الشرطة من فك خيوط هذه الجريمة في مدة لم تتجاوز 15 يوما، أين تمت الإطاحة بالجاني.

القبض على 5 أشخاص من بينهم امرأة والعثور على أداة الجريمة مدفونة..

ويتعلق الأمر بالمدعو د.خ، البالغ من العمر 47 عاما، و4 من شركاءه من بينهم امرأة، تتراوح أعمارهم بين 34 و71 سنة.

وتم التوصل إلى أداة الجريمة واتي قام الجاني بإخفاءها داخل صندوق معدني محكم الإغلاق مدفونة في مكان مخصص للرعي.

وعثر بداخل الصندوق على بندقية مضخية سوداء اللون، أجنبية الصنع، حيث ثبت بعد إخضاعها للخبرة الباليستيكية أنها السلاح المستعمل في الجريمة.

كما تم العثور على مسدس عيار 7.65 ملم، ذخيرة حربية، وكمية من المخدرات. كما مكنت التحقيقات أيضا، من استعمال المركبة التي استعملها الجاني في مسرح الجريمة. والمركبات التي كان يتنقل بها للتمويه، واللباس النسوي الذي تنكر به لحظة عملية الاغتيال.

وتم تقديم المتهمين بتاريخ 2 ماي أمام النيابة المحلية لدى محكمة باتنة، وتمت إحالة الملف على قاضي تحقيق الغرفة الثانية لدى محكمة باتنة. بعد توجيه الاتهام لكل من المتهم الرئيسي والمتهم الثاني، بجناية تكوين جماعة أشرار بغرض الإعداد لجناية وجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد. وجناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.