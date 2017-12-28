بالفيديو.. تفاعل مجنون لجماهير “غالاتاساراي” مع فيغولي

قام الدولي الجزائري، سفيان فيغولي بعمل “ريتويت” لفيديو يُظهر تفاعل جماهير نادي “غالاتاساراي” مع إسمه، خلال أحد مُباريات الدوري التركي.

وردد أنصار “السيم بوم” لإسم فيغولي بطريقة جنونية، تكشف تعلقهم به، رغم أنه لم يصل لفريقهم سوى منذ 6 أشهر.

وتمكن “سوسو” خلال الشطر الأول من الموسم الجاري، من تسجيل ثلاث أهداف وتقديم أربع تمريرات حاسمة ما بين الدوري والكأس.

ويذكر في الأخير بأن خريج مدرسة غرونوبل، يتواجد حاليا في عُطلة ولن يعود للمُنافسة مع فريقه سوى منتصف جانفي 2018.

الفيديو :