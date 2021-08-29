بالفيديو.. تفجير حي كامل من 15 ناطحة سحاب دفعة واحدة في الصين
بقلم نادية بن طاهر
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو يُظهر تفجير حي كامل من ناطحات سحاب لم يكتمل بناؤها، بمدينة كونمينغ، عاصمة محافظة يونان جنوب غرب الصين .
وأظهرت لقطات فيديو مسجلة، تفجير 15 ناطحة سحاب دفعة واحدة فيما بقيت واحدة منها مائلة.
وأطلق رواد مواقع التواصل، على ناطحة السحاب المتبقية، لقب برج بيزا المائل.
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