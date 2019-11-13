بالفيديو.. تفريغ سد تيشي حاف ببجاية بعد إمتلائه بنسبة 100 بالمائة

قامت الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات الكبرى لولاية بجاية بفتح صمامات التفريغ لسد تيشي حاف بعد إمتلائه بنسبة 100 بالمائة.

ويعتبر السد ممول لولاية بجاية بالمياه الصالحة للشرب هو سد بطول 2 كـم يقع في قرية محفوظة جنوب مدينة بوحمزة على وادي بوسلام في دائرة صدوق.

وشيد السد ما بين 24 أوت 1998م و26 فيفري 2009م، ويستعمل أساسا في توفير المياه الشروب وماء الري للولاية وولايات مجاورة.