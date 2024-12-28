بالفيديو.. تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات والأسلحة بإسبانيا

ألقت السلطات الإسبانية القبض على 31 شخصًا كجزء من التحقيق في الاتجار الضخم بالمخدرات وأسلحة الحرب.

ووفقًا لما ذكره الحرس المدني على حسابه بمنصة X. فقد تم القبض على المشتبه بهم في مدن مختلفة، في هويلفا وإشبيلية والجزيرة الخضراء وغرناطة وملقة.

ووفقا للعديد من وسائل الإعلام الإسبانية مثل البايس ولا فانجارديا، فقد تم القبض عليهم بتهم عدة. من بينها “الانتماء إلى منظمة إجرامية”، و”حيازة وحمل أسلحة”، و”غسل الأموال”، و”ارتكاب جرائم ضد الصحة العامة”.

3,831 كيلوغرام من راتنج الحشيش

وتهدف المنظمة على وجه الخصوص إلى إدخال الكوكايين وراتنج القنب من غرب أفريقيا وأمريكا اللاتينية عن طريق البحر والجو.

وفي المجمل، صادرت السلطات 278 كيلوغراما من الكوكايين و3831 كيلوغراما من راتنج القنب. فضلا عن مركبات مختلفة و500 ألف يورو نقدا.

ووفقا لصحيفة لا فانجارديا، فقد مكن تحقيقان منفصلان من تفكيك هذه الشبكة المهمة. أحدهما ركز على الاتجار نفسه، والآخر ركز على تنظيم العصابة.

ولتحقيق أهدافهم، تعاون محققو الحرس المدني مع كولومبيا والبرتغال وبنما، حيث كانت للمنظمة جذور. ولكن أيضًا مع المملكة المتحدة والولايات المتحدة واليوروبول.