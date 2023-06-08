بالفيديو.. تقديم خرافي لبن زيمة في السعودية

قدّم النجم الفرنسي صاحب الأصول الجزائري كريم بن زيمة لجمهور إتحاد جدة السعودي بشكل خرافي اليوم الخميس بمعقل الفريق.

وتجاوب كريم بن زيمة مع جمهور النادي الناشط في دوري روشن السعودي عند تقديمه حينما قال باللهجة السعودية “يمشي كدا كدا”.

في اشارة الى استعداده لتقديم موسم في البطولة السعودية الذي يعتبر ثاني نجم عالمي حطّ بها بعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

كما تواجد عدد كبير من النجوم في الملعب الذي اعتبروا ضيوفا هم الاخرين، ودام الحفل لساعات وساعات أين غنى ورقص الجمهور الجدّاوي بنجمهم الجديد.

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