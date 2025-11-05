بالفيديو.. تقديم مميّز لقميص المنتخب الوطني بمشاركة نجوم الخُضر

أزاحت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الستار عن القميص الجديد للمنتخب الوطني الجزائري في فيديو ترويجي مميز، حمل لمسة فنية راقية جمعت بين الأناقة والهوية الوطنية.

وشارك في الفيديو عدد من نجوم المنتخب على غرار القائد رياض محرز، وحسام عوار، وأمين غويري، إلى جانب حضور وجوه فنية معروفة، أضفت على العرض طابعا احتفاليا يعكس روح الانتماء والفخر بالألوان الوطنية.

وجاء تقديم القميص في أجواء عالمية من حيث الإخراج والتصوير، إذ حظي الفيديو بتفاعل واسع عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي. وسط إشادة من الجماهير بجمالية التصميم وجودة الإنتاج.

ويواصل أمين غويري مرحلة العلاج رفقة ناديه أولمبيك مارسيليا، بينما تبقى مشاركته في كأس أمم إفريقيا غير مؤكدة. في انتظار تطور حالته الصحية خلال الأسابيع المقبلة.