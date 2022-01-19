بالفيديو.. تقديم 4 مشتبه بهم من بينهم نوميديا في قضية النصب أمام وكيل الجمهورية

يمثل في هذه الأثناء المشتبه فيهم الرئيسيين في قضية النصب على الطلبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما يقدر عددهم بأربعة يتقدمهم المشتبه فيه الرئيسي صاحب شركة FUTUR GATE المدعو ” اسامة”. إلى جانب المدعو “فاروق.ب” المعروف على منصات التواصل الاجتماعي “ريفكا”.

وفي أعقاب تقديم المشتبه فيهم، مثلت المشتبه فيها نوميديا لزول التي لم تستجب لاستدعاءات مصالح الأمن للسماع اليها مع باقي المشتبه فيهم. كما شوهدت نوميديا لزول منذ الساعات الصباح الاولى على متن سيارتها. وكانت أول من وصل إلى المحكمة للمثول أمام وكيل الجمهورية.

كما وصلت نوميديا لزول على متن سيارة من نوع “قولف الجيل الثامن” سوداء اللون، برفقة أفراد عائلتها. ومكثت بالمركبة إلى غاية وصول باقي المشتبه فيهم في القضية.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني أن نوميديا لزول في حالة فرار، بعد توقيف ثلا مشتبه فيهم، يتقدمهم صاحب شركة FUTUR GATE، وهي الشركة الوهمية. التي نصبت عشرات الملايين على ما يقارب 75 متمدرس رغبوا في الدراسة بالخارج. ويتواجد حاليا عشرات الطلبة، بذات المحكمة في إنتظار سماعهم في محاضر.

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وحسب مصادر النهار، فإن المشتبه فيهم وجهت لهم تهما تتعلق بالنصب على الجمهور. في انتظار تقديمهم أمام قاضي التحقيق لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وكشف عدد من الطلبة عن وقائع مثيرة تتعلق بتعرضهم إلى عمليات نصب بطرق احتيالية وتدليسية انتهجها صاحب شركة وهمية. عن طريق تقديم وعود كاذبة عبر صفحة رسمية، لفئة المتمدرسين الراغبين في الدراسة بالخارج. وتحديدا في أوكرانيا روسيا وتركيا.

وهي الوعود التي اصطدم بها الضحايا في الواقع، بعد دفعهم مبالغ مالية متفاوتة ترواحت بين 30 إلى 300 مليون سنتيم، نظير الخدمة التي كانوا ينتظرونها.

وقال مدير شركة FUTUR GATE في تسجيل مصور عرضته المديرية العامة للأمن الوطني مساء امس الثلاثاء، أن مناجير المدعو “ريفكا” أخد مبلغ 110 مليون حين افتتاحه الشركة.