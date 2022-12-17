بالفيديو.. تكريم منتخب كرواتيا بعد حصد المركز الثالث في المونديال

تم تكريم منتخب كرواتيا بميداليات المركز الثالث في مونديال قطر بعد الفوز أمام المغرب بثنائية مقابل واحد بملعب “الخليفة الدولي”.

وجرت التكريمات وسط أجواء احتفالية بهيجة جدا بحضور ابرز المسؤولين على مستوى الاتحادية الدولية لكرة القدم والشخصيات القطرية.

كما تم تكريم الطاقم التحكيمي الذي أدار مباراة نصف النهائي بعد إدارته للمباراة الجيّدة بين كرواتيا والمغرب إلى جانب مباريات المونديال السابق.

يذكر. أن المدافع غفارديول أختير افضل لاعب في المباراة وتم تكريم بعد تقديمه أداء في القمة.

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