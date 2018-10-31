بالفيديو..تلاميذ ثانوية بالعاصمة يزوالون الدراسة في أقسام عائمة

يتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو لتلميذين داخل أحد أقسام ثانوية عبد الرحمان ميرة بباب الواد في الجزائر العاصمة.

أين يصور أحدهم القسم وهو ممتلئ بمياه الأمطار التي تساقطت على العاصمة، وتسربها للقسم عبر السقف كلما هطلت الأمطار.

أظهر الفيديو المتداول أن هذا القسم، مجرد عينة عن عدة أقسام تعاني نفس الحالة.

وهو مايشكل خطرا على التلاميذ والأساتذة على حد سواء، نتيجة مرور المياه عبر خيوط الكهرباء.

وطالب التلميذين من وزارة التربية التدخل وإسراع في إيجاد حل لهذه المشكلة التي تتكرر كل موسم شتاء.