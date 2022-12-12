بالفيديو.. تلاميذ فرنسا يدرسون في الظلام والبرد

تحاول مدرسة Voillaume الثانوية في Aulnay-sous-Bois. وهي واحدة من أكبر المدارس في أكاديمية Créteil في فرنسا ، التعامل مع الشتاء في ظروف كارثية.

النوافذ المكسورة، وانقطاع التدفئة، وانقطاع التيار الكهربائي … مع انخفاض درجات الحرارة. تمر مدرسة ثانوية في سين سان دوني بشتاء غير عادي.

كما تعد مدرسة Voillaume الثانوية في Aulnay-sous-Bois ، التي يبلغ عدد طلابها 2400 طالبًا. واحدة من أكبر المدارس في أكاديمية Créteil (77 و 93 و 94).

وعلى الرغم من تجديدات بقيمة 47 مليون يورو ، فإن المبنى يمر بمشاكل خطيرة. حيث أُجبر طلاب من مدرسة Voillaume الثانوية في Aulnay-sous-Bois على الدراسة في الظلام.

الطلاب والمعلمون ينددون بظروف العمل “غير المستحقة”

المبنى A هو واحد من أكثر المباني ازدحامًا في المدرسة. والأكثر خرابًا، مع النوافذ التي لا تغلق، والجدران الموجودة على طول المكاتب عارية في الفصل الدراسي، وبلاط السقف ينهار.

في منتصف الشتاء ، تصبح مشاكل التدفئة والعزل لا تطاق ، مع وجود شهادات داعمة.

يقول طالب في الصف الأول: “عندما أصل في الصباح ، لا أريد أن أعمل ، الجو بارد جدًا”. يقول آخر: “في بعض الغرف ، النوافذ مكسورة وعلينا إبقائها مفتوحة”. “من الثامنة صباحًا إلى الخامسة مساءً بدون تدفئة ، الأمر معقد. كما لا نرى سوى دفاتر الملاحظات التي تحتوي على ومضات هاتفية”

تنخفض درجة الحرارة إلى 7 درجات مئوية في صالة الألعاب الرياضية، و 14 درجة مئوية في الفصل الدراسي. وعندما نذهب إلى مكان الحادث ، يؤثر انقطاع التيار الكهربائي الجديد على المدرسة.

وأضاف “هذا الصباح ، تلقينا دروسًا في الظلام ، ولم تكن هناك كهرباء … إنه أمر مثير للشفقة حقًا”.

كما قال طالب آخر في المدرسة الثانوية “رأينا فقط دفاتر الملاحظات مع ومضات الهواتف. لقد مرت عشر مرات منذ بداية نوفمبر. بصراحة، هذا فاضح ، يجب القيام بشيء ما!”

مراحيض متسخة وبدون أبواب..

كما يشتكي الطلاب والمعلمون من المراحيض بدون أبواب، والتي غالبًا ما تكون متسخة وبدون صابون. لم تسلم المباني التي تم تجديدها من سوء الصنعة.

وقال المعلمون “لدينا طلاب يقومون بالدراسة بالسترات، والآن لا أطلب منهم خلعهم. إنه أمر مرهق”.

لا يوجد “احتمال للتحسين” وفقًا لأمين المكتبة ، دلفين رونشيلاك ، الذي أوضح أن المبنى المعني وصالة الألعاب الرياضية. ليست مدرجة في خطة تجديد المدرسة.

كما يعتقد ليو كلوكنر ، أستاذ التاريخ الجغرافي أيضًا ، أنه في مواجهة هذا الوضع ، يشعر الجميع “بالوحدة الشديدة”. “من المهم حقًا أن نكون قادرين على تنبيه الجمهور ، لدي الكثير من عدم الفهم والغضب.”

ويتابع قائلاً: “أخجل أيضًا من اضطرار الطلاب لاستقبالهم في مثل هذه الظروف”. “هناك نسبة كبيرة من طلاب المنح الدراسية ، وفجأة يصبح الأمر أكثر عارًا بالنسبة لهؤلاء الطلاب. الذين يجب أن يستفيدوا من المزيد من الوسائل الإضافية والذين هم من بين أولئك الذين نقدم لهم أقل قدر في النهاية”.