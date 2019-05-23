بالفيديو.. تلاميذ يهينون مراقبتهم ويرشقونها بالتراب في البليدة

إستنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما تعرضت له مراقبة مدرسة من تعنيف و مضايقات من التلاميذ في البليدة .

وإنتشر فيديو للحادثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتلاميذ يرشقون أستاذتهم بالحجارة والأتربة ويمزقون ملابسها على قارعة الطريق.

وعبر الكثير من رواد الموقع الأزرق عن إشمئزازهم من تصرفات التلاميذ الذين راحو يهينون الاستاذة والتعليم أجمع على مرأى من الجميع.

وقال الكثير من المتابعين انه في زمنهم كان الاستاذ مبجل و مرفوع الرأس ، حيث كان التلميذ ينادي استاذه بـ”سيدي”.

اما اليوم بعد ذهاب الحشمة و الحياء ، اصبح التلميذ يرمي استاذه بالتراب.