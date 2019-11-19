بالفيديو.. تلمسان: تمرين إفتراضي لحالة اشتباه إصابة مسافر “بإبولا”

نظمت، مديرية أمن المطار الدولي زنانة ميصالي الحاج بتلمسان، تمرين تطبيقي للمخطط الاستعجالي للمطار، يخص وجود مشتبه به مصاب بفيروس معدي.

ويتعلق الأمر في الاشتباه بإصابة أحد المسافرين القادمين من خارج الوطن، بالمرض المعدي ” فيروس إبولا” على سبيل المثال، وذلك بعد إخطار من قبل برج المراقبة.

أين تم تسخير كافة الوسائل ومختلف الأجهزة، بما فيها الأمن والدرك الوطني، ومصالح الصحة والحماية المدنية قصد التدخل واتخاذ التدابير الخاصة للمريض والمسافرين.

ويهدف هذا التمرين التطبقي، الذي أشرف عليه والي تلمسان منع انتشار المرض وسط المسافرين، كما يهدف إلى بقاء جاهزية مختلف المصالح، والتنسيق بينهم في مثل هذه الحالات.