بالفيديو.. تمريرة حاسمة سحرية من محرز تقود السيتي للفوز على شيفيلد

بصم منذ قليل النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” على تمريرة حاسمة رائعة مع فريقه مانشستر سيتي في مواجهة الضيف شيفيلد يونايتد.

نجم الخضر كان وراء الهدف الثاني لفريقه في المواجهة التي لُعبت بملعب الإتحاد لحساب الجولة 20 من الدوري الانجليزي الممتاز.

“محرز” انطلق من وسط الميدان مراوغا مدافع الخصم بروعة وواضعا الكرة على طبق لدي بروين الذي اضاف الثاني في الدقيقة 82.

وبهذا وصل “محرز” لتمريرته الحاسمة الرابعة هذا الموسم في البريمرليغ اضافة الى 5 أهداف.

وانتهى اللقاء الذي شهد مشاركة قائد الخضر طيلة التسعين دقيقة بتفوق السيتيزن بهدفين دون رد.