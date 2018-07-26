بالفيديو.. تمريرة حاسمة من فيغولي تساهم في فوز غلطة سراي

ساهم الدولي الجزائري سفيان فيغولي، في فوز فريقه غلطة سراي، بنتيجة 3-0، في الودية التي جمعتهم بنادي سكاريا سبور.

وقدم فيغولي مستوى جيد في هذه المباراة، التي شارك فيها أساسيا، أين منح تمريرة الهدف الثاني لزميله في الفريق، يونس بالهندة.

وعاد الدولي الجزائري، للبروز من جديد، في الدقيقة الـ42 من عمر اللقاء، أين ساهم في لقطة الهدف الثالث لفريقه، مؤكدا بذلك جاهزيته للموسم المقبل.

وعبر الدولي الجزائري، عن سعادته بمردود فريقه في هذه المباراة، مؤكدا من خلال تغريدة له على “تويتر” أن مستوى فريقه في تطور.