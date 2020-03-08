بالفيديو.. تمريرة حاسمة وهدف عالمي لفيغولي مع غلطة سراي

تألق النجم الدولي الجزائري “سفيان فيغولي” بشكل مُلفت للإنتباه في المواجهة التي تجمع فريقه “غلطة سراي” حاليا بالمُضيف “سيفاس سبور”.

لاعب المنتخب الوطني قدم تمريرة حاسمة وسجل هدف رائع في المواجهة التي تدخل لحساب الجولة ال25 من الدوري التركي الممتاز.

“سوسو” منح تمريرة حاسمة لزميله “راداميل فالكاو” سجل منها الآخير هدف التعادل في الدقيقة ال14.

“فيغولي” لم يكتفي بهذا فقط بل عاد وسجل الهدف الثاني في الدقيقة ال37 بعد تمريرة حاسمة من النجم الدولي الكولومبي.

Sivasspor 1-1 Galatasaray, 14' Falcao Ana sayfamızı takip ediniz: @ScudettoSports_ pic.twitter.com/fFBTjoj7HA — Scudetto Sports v2 (@scudettosportV2) March 8, 2020