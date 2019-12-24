بالفيديو.. تمريرة قديورة السحرية تصنع الحدث

صنع الدولي الجزائري عدلان قديورة، الحدث، بتمريرة حاسمة عالمية رفقة ناديه الغرافة، خلال الجولة الماضية من الدوري القطري، أمس الإثنين.

وجاب فيديو، الطريقة السحرية التي تعامل معها الدبابة مع الكُرة، جميع مواقع التواصل الإجتماعي، مُتحصلة على الكثير من الإعجابات والريتويت.

ويتواجد صاحب القذفات الصاروخية، ورغم تقدمه في السن، في أفضل أيام مشواره الكروي فرديا وجماعيا خاصة في صفوف المنتخب الوطني.

ولا ينوي البالغ من العمر 34 عاما، تعليق الحذاء حاليا، خاصة وأنه لا يزال قادرا على العطاء في المُستوى العالي.