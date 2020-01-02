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بالفيديو.. تمريرة “محرز” الحاسمة ضد إيفرتون بتقنية True View

الرياضة
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بالفيديو.. تمريرة “محرز” الحاسمة ضد إيفرتون بتقنية True View صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

يُبهر النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” يوما بعد يوم عشاق كرة القدم في انجلترا بفضل تألقه الكبير مع فريقه “مانشستر سيتي”.

الحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر فيديو التمريرة الحاسمة لنجم الخضر ضد إيفرتون بتقنية الصورة الحقيقية True View.

وأرفق الحساب الفيديو بعبارة:”بتقنية True View.. ثنائية جابريل جيسوس وتمريرة رياض محرز الذهبية أمام إيفرتون”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=749800

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