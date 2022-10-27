بالفيديو.. تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر- فرنسا

أشرف نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني المكلف بالنشاط الخارجي، منذر بوذن، اليوم الخميس. على تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة “الجزائر – فرنسا“. وذلك بحضور سفير الجمهورية الفرنسية فرانسوا غوييت. وممثل وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ليامين عشاش.

وأشاد بوذن في مستهل تدخله بنتائج زيارة رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن إلى الجزائر. والتي مهد لها التوقيع على إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة بين البلدين من قبل رئيس الجمهورية ونظيره الفرنسي.

واعتبر بودن أن تلك النتائج تدعو إلى تكثيف الزيارات وتشجيع المبادلات الاقتصادية. وتطوير الشراكات خاصة في القطاعات المستقبلية كالتكنولوجيات الرقمية والطاقات المتجددة.

بعدما أكد نائب الرئيس أنه يجب النظر في ملف الذاكرة والقضايا المتعلقة بها بعين المسؤولية. أشاد بدور المجموعات البرلمانية للصداقة في دعم الديبلوماسية الرسمية باعتبارها فضاء خصبا لتعميق الحوار والتشاور.

من جهته، عبر السفير الفرنسي عن أهمية هذا الحدث. وأوضح أن العلاقة التي تربط فرنسا والجزائر علاقة مميزة. نظرًا لعمق الروابط الإنسانية والتاريخية بين البلدين، والتي بات من الضروري إعطائها دفعا جديدا.

لدى تناوله الكلمة، أكد ممثل وزارة الشؤون الخارجية أن تنصيب المجموعات البرلمانية للصداقة. لا يقل أهمية عن باقي آليات التعاون الثنائي بين الجزائر وفرنسا. وذلك من أجل صياغة الاستجابات الملائمة والمتبادلة للقضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وعند تناوله الكلمة أشاد محمد بوعبد الله، الذي عادت إليه رئاسة المجموعة. بدور المجموعات البرلمانية للصداقة في تفعيل الدبلوماسية البرلمانية وتطوير التعاون الثنائي. من خلال تبادل الزيارات والخبرات وتكريس الحوار المستمر بين ممثلي الهيئتين التشريعيتين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.