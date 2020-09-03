بالفيديو.. تنصيب دومي جيلالي واليا لولاية الجلفة

تمت مساء اليوم مراسيم تسليم المهام لدومي جيلالي الذي عين واليا لولاية الجلفة، إثر الحركة الأخيرة التي أجراها رئيس الجمهورية.

المراسيم حضرها رئيس المجلس الشعبي الولائي اللجنة الامنية، رئيس المجلس القضاء ونائب العام لمجلس قضاء الجلفة والمندوب الولائي لوسيط الجمهورية، نواب البرلمان الى جانب رئيس الهيئة الولائية لمراقبة الانتخابات واطارات الولاية من معينين ومنتخبين.

وتقدم دومي جيلالي الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها في شخصه مؤكدا اتمام مسيرة الانجاز التي بدأها بن عمر محمد وفقا للامكانات المتاح ودفع عجلة التنمية بالولاية.

ودعى الجميع للانخراط بافكارهم ومقترحاتهم وارائهم وتطلعاتهم لرسم خريطة عمل للمضي قدما نحو مستقبل افضل للولاية، ليبقى الأهم خدمة الوطن والمواطن وتغليب المصلحة العامة.

أما بن عمر محمد الوالي السابق فقد بارك لوالي الولاية دومي جيلالي شرف الثقة التي وضعها فيه رئيس الجمهورية متمنيا له التوفيق والسداد في اداء مهامه النبيلة.

وجدد امتنانه لكل من اعطى دعما صادقا كلل الجهود لاصلاح الوضع بالولاية وتحسين ظروف المعيشة ورفع الغبن عن الاهالي خصوصا، داعيا الجميع الى تقديم الدعم والمساندة للوالي الجديد.