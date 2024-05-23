بالفيديو.. تنفيذ تمرين تكتيكي ليلي بالناحية العسكرية الثانية “شهاب 2024”

أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على تنفيذ تمرين تكتيكي ليلي بالناحية العسكرية الثانية.

ونفذ التمرين التكتيكي الليلي بالذخيرة الحية على مستوى الميدان الثاني للرمي والمناورة برجم درموش بعنوان “شهاب 2024”.

ونفذت التمرين التكتيكي وحدات اللواء 38 للمشاة الميكانيكية ومشاركة وحدات من مختلف القوات. ووحدات للإسناد التقني والجوي وكذا الدفاع الجوي عن الإقليم.

وتابع الفريق أول السعيد شنقريحة عن كثب التمرين الذي نفذ ليلا في ظروف قريبة جدا من الواقع. وفقا للخطة الموضوعة وتماشيا مع أهداف المسطرة.

وأكد تنفيذ التمرين القدرة التي تتمتع بها الوحدات المشاركة والتحكم الجيد للأطقم في مختلف الأسلحة والمعدات الحديثة ذات التكنولوجيا العالية.