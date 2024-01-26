بالفيديو.. تنقل تاريخي لأنصار المولودية إلى وهران

تنقلت جماهير فريق مولودية الجزائر، بأعداد غفيرة إلى مدينة وهران، تحسبا لمواجهة فريقهم أمام المولودية المحلية.

ويلتقي العميد بـ”أبناء الحمري” مساء اليوم الجمعة، بملعب “أحمد زبانة” بداية من الساعة 17:00، برسم الجولة الـ 15 والأخيرة، من مرحلة ذهاب الموسم الجاري.

وبالرغم من أن المولودية صاحبة الصدارة بـ 33 نقطة، وعلى بعد 10 نقاط من أقرب الملاحقين، ضمنت تتويجها رسميا بـ”اللقب الشتوي”. إلا أن ذلك، لم يمنع الشناوة من التنقل بقوة إلى مدينة الباهية.

وحسب الأصداء الأولية فإن حوالي 25 ألف مناصر للمولودية، سجلوا تواجدهم في مدرجات “أحمد زبانة”. في تنقل تاريخي يجعل المتابع للأجواء التي يصنعها الشناوة، يخيّل له بأن الفريق العاصمي هو من استقبل أبناء الحمري بمدينتهم.