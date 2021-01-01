بالفيديو.. تهاني لاعبي المنتخب الوطني بمناسبة حلول السنة الجديدة

نشر موقع الإتحاد الجزائر لكرة القدم تهاني لاعبي المنتخب الوطني بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2021.

وتمنى رفقاء عز الدين دوخة أن تكون السنة الميلادية الجديدة مليئة بالخير والسعادة، وأن يرفع عنا هذا البلاء والوباء.

دوخة: “بحلول السنة 2021 ستكون فرصة مناسبة من أجل تقييم الذات، كل واحد فينا يقيم نفسه بعد مرور هذه السنة، والظروف الصعبة التي رافقت هذا الوباء، ونتمنى أن يرفع عن الله عز وجل هذا الوباء، وإن شاء الله تكون سنة سعيدة للجميع إن شاء الله وربي يوفقنا ويوفقكم”.

عبد اللاوي: “إن شاء الله تكونو بخير، وإن شاء الله سنة سعيدة لكل الشعب الجزائري”

سوداني: ” بمناسبة حلول العام الجديد نتمنى لكل الشعب الجزائري سنة سعيدة، كل عام وأنتم بألف خير، وإن شاء الله ربي يبعد علينا البلاء والوباء، وتكون سنة جديدة مليئة بالأفراح، والصحة والعافية والهناء”

عسلة: ” بن سبعيني: ” أتمنى لكم سنة سعيدة لكل الشعب الجزائري، وإن شاء الله في العام الجديد يرفع علينا هذا المرض وهذا الوباء”

فرحات: ” بمناسبة حلول السنة الجديدة 2021، أتمنى لكل الشعب الجزائري داخل وخارج أرض الوطن، وكل المسلمين سنة سعيدة وإن شاء الله يرفع علينا هذا الوباء”.

لعريبي: “أتمنى لكل الشعب الجزائري عام سعيد وكل الأمة الإسلامية وإن شاء اللع يرفع علينا هذا الوباء”.

طاهرات: ” أتمنى لكم عام سعيد 2021، مليئة بالصحة والعافية، ربي يحفضكم أنتم وأحبائكم”.