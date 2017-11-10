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بالفيديو.. تواصل أشغال خط أغا زرالدة

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بالفيديو.. تواصل أشغال خط أغا زرالدة
بقلم إيمان علي إسماعيل

تواصل فرق الصيانة التابعة”أنسريف”، تصليح الخط الرابط بين بئر توتة زرالدة بعدما جرفته الأمطار أمس.

وتسببت الأمطار التي تهاطلت ليلة أول أمس وصباح أمس، في انجراف التربة والحجارة، المستعملة في بناء خط السكة.

الأمر الذي أدى إلى تعرية الخط كليا.

وكان مدير  الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز بالسكك الحديدية، عز الدين فريدي، قد أكد أمس عن الإنطلاق  بأعمال الصيانة وتصليح السكة.

مشيرا إلى أنه سيتم التكفل بصيانة الخط من أجل ضمان عودة رحلات القطار في أسرع وقت.

للإشارة، فإن وكالة “أنسريف”، هي المؤسسة المكلفة بمتابعة و إنجاز المشاريع السككية، فيما تعتبر الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية شركة مستغلة للمشاريع المنجزة.

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