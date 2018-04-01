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بالفيديو.. تواضع “محرز” يصنع الحدث في إنجلترا !

الرياضة
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بالفيديو.. تواضع “محرز” يصنع الحدث في إنجلترا !
بقلم أمير بهلول

صنع “رياض محرز” نجم “ليستر سيتي” الحدث في إنجلترا وذلك قبل مباراة فريقه ضد “برايتون” التي جرت يوم أمس السبت بملعب هذا الأخير.

وعند دخول لاعبي” ليستر” أرضية الميدان لمعاينتها قبل المباراة، ذهب محرز لإلتقاط بعض الصور مع الجماهير.

حيث أبدت جماهير “برايتون” عن سعادتها الكبيرة باللفتة الطيبة التي قام بها رياض خاصة اتجاه الأطفال.

ونشر حساب “ليستر سيتي “عبر “التويتر فيديو للحظات التي عاشتها الجماهير مع محرز.


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