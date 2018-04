بالفيديو.. تواضع “محرز” يصنع الحدث في إنجلترا !

وعند دخول لاعبي” ليستر” أرضية الميدان لمعاينتها قبل المباراة، ذهب محرز لإلتقاط بعض الصور مع الجماهير.

حيث أبدت جماهير “برايتون” عن سعادتها الكبيرة باللفتة الطيبة التي قام بها رياض خاصة اتجاه الأطفال.

ونشر حساب “ليستر سيتي “عبر “التويتر فيديو للحظات التي عاشتها الجماهير مع محرز.

😀📸✍️@Mahrez22 meets some fans at the Amex Stadium ahead of #BhaLei. pic.twitter.com/MFSg1c7Rte

— Leicester City (@LCFC) March 31, 2018