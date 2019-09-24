بالفيديو: توافد المواطنين على مستشفى الولادة الوادي مطالبين بفتح تحقيق

توافد منذ صبيحة اليوم الثلاثاء، العشرات من المواطنين، منهم عائلات ضحايا حريق مستشفى الأم والطفل في الوادي.

وطالب المواطنون، من القائمين على الصحة، بفتح تحقيق مستعجل حول أسباب الحريق، والعمل بشكب جدي على تغيير واقع الصحة بالوادي.

ومن جهته، تقدم نائب رئيس أمن الولاية، الى المحتجين، قائلا لهم “هؤلاء أولادنا مثلما هم أولادكم وهذه مسؤوليتي”.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أن الحصيلة النهائية، لحريق مستشفى الأم والطفل، في الوادي، بلغت وفاة 8 أطفال حديثي الولادة.

وأضاف بيان المصلحة، أن الحريق نشب على الساعة الثالثة و52 د، من صباح اليوم الثلاثاء، أين تم انقاذ 76 شخصا، منهم 11 رضيعا.

بالإضافة إلى إنقاذ 37 إمرأة و28 عامل وعاملة، ووفاة 8 أطفال رضع، 3 ماتوا إثر حروق، و5 مختنقين.