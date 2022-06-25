بالفيديو.. توافد جماهيري كبير على ملعب وهران لحضور حفل الإفتتاح

توافد عدد كبير من الجمهور الجزائري إلى ملعب وهران في الساعات الأولى من اليوم لحضور حفل افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

وحسبما أورده موفد النهار إلى وهران. فإن الجمهور تنقل بقوة إلى الملعب من كل الولايات الجزائرية وحتى المغتربين الذين فضّلوا قضاء العطلة الصيفية في وهران.

يذكر. ان الحفل سنيطلق بداية من الساعة التاسعة اليوم وسط حضور دبلوماسي كبير.

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