بالفيديو.. توافد قياسي لأنصار مولودية الجزائر لاقتناء تذاكر الداربي

توافد أنصار مولودية الجزائر بشكل كبير جدا منذ الساعات الأولى من يوم الخميس، بملعب 5 جويلية الأولمبي لاقتناء تذاكر الداربي.

كما عرفت “شبابيك” ملعب 5 جويلية اكتظاظ كبير من الأنصار، من مختلف الفئات السنية و حتى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وسط أجواء أخوية رائعة بينهم قبل 24 ساعة فقط من الداربي.

و ستجري المباراة المتأخرة عن الجولة 26 بين مولودية الجزائر وإتحاد العاصمة بملعب 5 جويلية الأولمبي بداية من الساعة السادسة مساء.