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الرياضة

بالفيديو.. توافد قياسي لأنصار مولودية الجزائر لاقتناء تذاكر الداربي

بقلم عزبز طالبي
بالفيديو.. توافد قياسي لأنصار مولودية الجزائر لاقتناء تذاكر الداربي
مولودية الجزائر
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توافد أنصار مولودية الجزائر  بشكل كبير جدا منذ الساعات الأولى من يوم الخميس، بملعب 5 جويلية الأولمبي لاقتناء تذاكر الداربي.

كما عرفت “شبابيك” ملعب 5 جويلية اكتظاظ كبير من الأنصار، من مختلف الفئات السنية و حتى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وسط أجواء أخوية رائعة بينهم قبل 24 ساعة فقط من الداربي.

و ستجري المباراة المتأخرة عن الجولة 26 بين مولودية الجزائر وإتحاد العاصمة بملعب 5 جويلية الأولمبي بداية من الساعة السادسة مساء.

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