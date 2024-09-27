بالفيديو ..توافد قياسي لمتابعة لقاء شبيبة القبائل وأولمبيك أقبو

توافد أنصار شبيبة القبائل من كل صوب و حدب منذ الساعات الأولى من صبيحة اليوم الجمعة، للظفر بتذكرة متابعة المباراة الأولى التي ستجمع فريقهم بنادي أولمبيك أقبو.

وأبدى أنصار شبيبة القبائل سعادتهم الكبيرة لاقتناء التذاكر بكل انسيابية رغم التوافد الكبير لهم.

كما رحب أنصار الكناري بالجميع لمتابعة فنيات لاعبي الشببية بالملعب الجديد المجاهد حسين ايت احمد.

https://www.youtube.com/watch?v=blsAQY6apw4

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