بالفيديو.. توبة يبهر في تدريبات باشاك شهير

يواصل الدولي الجزائري أحمد توبة، سعيه لفرض مكانته الأساسية في ناديه باشاك شهير التركي، بإراز قدراته في تدريبات الفريق.

وتألق توبة، في الحصة التدريبية الأخيرة التي شارك فيها، أين أبهر الجميع بتسديداته القوية، وحسه التهديفي.

كما نشرت إدراة باشاك شهير، عبر الحساب الرسمي للفريق، مقطع فيديو يبرز تألق نجمه الجزائري في التديربات الجماعية.

كما أكد أحمد توبة، جاهزيته التامة للمشاركة في المباراة المقبلة التي ستجمعهم بألانيا سبور ضمن الدوري التركي الممتاز.