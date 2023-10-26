بالفيديو.. توغاي هدافا ويقود الترجي إلى نصف نهائي السوبر الإفريقي
بقلم عزيز طالبي
قاد الدولي الجزائري محمد أمين توغاي فريقه الترجي التونسي إلى نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي بعد الفوز على مازيمبي بثلاثية نظيفة.
وسجل أمين توغاي الهدف الثالث للترجي التونسي من رأسية رائعة، كما ينتظر توغاي ورفقائه الفائز من الوداد وإنيمبا في الدور المقبل.
كما عرفت المباراة، دعم اللاعب السابق لنصر حسين داي أبناء غزة، و فلسطين، بعدما رفع العلم الوطني الفلسطيني بعد المباراة مباشرة، مشيرا إلى نصرته أهل الحق.
الترجي يقترب من نصف النهائي..
توغاي يسجل الهدف الثالث في مرمى مازيمبي #الترجي_مازيمبي #الدوري_الإفريقي_لكرة_القدم #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/GMoq3Etnbh
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 26, 2023
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