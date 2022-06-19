بالفيديو.. توغاي هداف رفقة الترجي في داربي تونس

نجح الدولي الجزائري محمد الأمين توغاي، في هز الشباك اليوم الأحد، في الداربي التونسي الذي جمع فريقه الترجي، بالنادي الإفريقي.

وشارك توغاي، أساسيا كعادته ضمن تشكيلة ناديه الترجي، في هذه القمة الكروية، التي جمعتهم بالنادي الإفريقي.

كما تمكن الدولي الجزائري من هز شباك الإفريقي، في الدقيقة الـ20، بطريقة رائعة، مانحا بذلك التقدم للترجي.