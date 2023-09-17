بالفيديو.. توغاي هداف رلفقة الترجي في تصفيات رابطة أبطال إفريقيا

يواجه الدولي الجزائري محمد أمين توغاي، اليوم الأحد، رفقة ناديه الترجي التونسي، فريق دوان البوركينابي، برسم الدور التمهيدي الثاني لرابطة أبطال إفريقيا.

وشارك توغاي، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه الترجي التونسي، في هذه المباراة، التي دمعتهم بمضيفهم فريق دوان.

كما برز الدولي الجزائري في الدقيقة الـ28 من عمر الشوط الأول، أين منح التقدم لفريقه من خلال ضربة جزاء.