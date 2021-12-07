بالفيديو.. توغاي يمنح التقدم للخضر أمام مصر

منح المُدافع المحوري محمد أمين توغاي التقدم للمُنتخب الوطني الجزائري أمام مصر.

مُدافع فريق الترجي الرياضي التونسي سجل الهدف الأول للخضر في الدقيقة ال19 بتسديدة من داخل منطقة العمليات ارتطمت بلاعب مصر واستقرت في الشباك.

المواجهة الجارية باستاد الجنوب بقطر تدخل لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لمُنافسة كأس العرب للمُنتخبات فيفا قطر 2021.

أحدث مدرب المنتخب الوطني مجيد بوقرة تغييرين على التشكيلة الاساسية المعنية بمواجهة المنتخب المصري سهرة اليوم في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لكأس العالم للمنتخبات العربية.

وأحدث المدرب مجيد بوقرة ثلاث تغييرات على التشكيلة الأساسية مقارنة بمباراة لبنان الأخيرة، بدخول كل من بدران، دراوي، ومزياني، مكان كل من طهرات، سوداني وميريزيق المعاقب.

التشكيلة الاساسية: مبولحي، بن عيادة، مزياني، بونجاح، بلايلي، براهيمي، توقاي، بن دبكة، دراوي، بدران، شتي

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وجه الناخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة، ما يمكن وصفه بـ”الضربة الإستباقية” للمغرب، نظرا لإمكانية ملاقاتها في الدور القادم لكأس العرب.

وتحدث بوقرة، في هذا الشأن قائلا، صبيحة اليوم الإثنين :”المنتخب المغربي يقدم بداية دورة جيدة، ونحن جاهزون لملاقاة أي كان”.

وواصل بوقرة في نفس السياق :”تواجدنا في هذه الدورة هدفه لعب مباريات في المستوى العالي”.

ولم يظهر الرجل الأول في الطاقم الفني للخضر، بوقرة أي قلق من أسود الأطلس، رغم عروضهم القوية منذ بداية كأس العرب.

وشدد “الماجيك” على أن تركيزه منصب على مواجهة مصر، غدا الثلاثاء، لتحديد متصدر المجموعة، على أن يفكر بعد ذلك في قادم التحديات.

وسيجد الأفناك نفسهم أمام الجارة الغربية، في حالة إكتفائهم بالمركز الثاني وعجزهم عن حسم الأمور مع الفراعنة.

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موعد ناري بين الخضر والمنتخب المصري

وسيكون أشبال بوقرة على موعد ناري عند مواجهة المنتخب المصري. في الجولة الثانية من دوري المجموعات من منافسة كأس العرب، يوم الثلاثاء بداية من الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي. وحشدت القنوات العربية جيشا من الإعلاميين لتغطية مباراة المنتخبين.

كما ستعرف مباراة الجزائر ومصر حضور قياسي للجماهير بعد إنتهاء التذاكر التي خصصت للمباراة. في حين ستنقل المباراة على قناة “بي إن سبورت” كما ستخصص القناة الأولى “بي إن سبورت أش دي 1” تغطية خاصة لهذا الحدث.

وضمن المنتخبان التأهل بعد فوز كليهما على كل من لبنان والسودان في الجولتين السابقتين. كما ستواصل قناة “الكأس” تغطيتها للحدث الكروي الذي يجري بالعاصمة القطرية الدوحة. وستخصص هي الأخرى تغطية خاصة للحدث. كما سيسمح للمشاهدين متابعة القمة الكروية عبر الانترنت.

كما يتواجد الخضر والفراعنة، وسط موقف نادر، قبل المواجهة الحاسمة التي ستجمع بينهما غدا الثلاثاء، في ثالث جولات كأس العرب. ويتقاسم أشبال بوقرة وكيروش، صدارة مجموعتهم بالتساوي الكامل من جميع النواحي، حيث يستحيل حاليا الفصل بينهما بفارق الأهداف.

وتشير الأرقام، لتمكن الخضر ومصر من التسجيل في ست مناسبات لكل منهما، مع عدم إستقبال شباك أي منهما لأي هدف.

ومن غرائب الصدف، هو تساوي الخضر ومصر، حتى في ترتيب اللعب النظيف. ويمتلك الخضر علامة “-3” في “الفار بلاي”، بعد طرد مريزيق في مباراة لبنان، ولمصر نفس العلامة، بنيل لاعبيها لثلاث بطاقات منذ بداية الدورة.

ونظرا لكل هذه التفاصيل، فإن الخضر والفراعنة سيكونان مطالبين بتحقيق الفوز في اللقاء الختامي لدور المجموعات، لحسم الأمور بينهما.

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