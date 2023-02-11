بالفيديو.. توغاي يهدي فوزا ثمينا للترجي التونسي في رابطة الأبطال

تمكن الدولي الجزائري محمد أمي توغاي من قيادة فريقه الترجي التونسي للفوز على الضيف المريخ السوداني في رابطة الأبطال.

و سجّل توغاي هدفا قاتلا لناديه الترجي التونسي في الدقيقة 90 + 5 من عمر المباراة التي جرت اليوم السبت بالملعب الأولمبي “الحمادي”.

وكان توغاي ضمن أفضل اللاعبين في النادي التونسي خلال مباراة اليوم، الامر الذي سيعطيه دفعة معنوية أكبر في المباريات المقبلة.

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