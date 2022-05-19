بالفيديو.. توغاي يُسجل مع الترجي ويُؤكد جاهزيته لبلماضي !

تألق أمسية اليوم الخميس اللاعب الدولي الجزائري، محمد أمين توغاي، مع فريقه الترجي الرياضي التونسي ليؤكد جاهزيته للناخب الوطني.

حيث سجل المُدافع المحوري للخضر الهدف الثاني للمكشخة أمام الضيف الاتحاد الرياضي بن قردان.

في اللقاء الذي احتضنه الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، وانتهى بثلاثية دون رد.

كما جاء هدف ابن مدينة القبة بالجزائر العاصمة في الدقيقة 62 من لقاء الجولة 5 من دورة اللقب بالرابطة المُحترفة التونسية.