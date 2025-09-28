بالفيديو.. توقيف سائق شاحنة قام بمناورات خطيرة في عين الدفلى

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوراشد مجموعة عين الدفلى، بتوقيف سائق شاحنة قام بمناورات خطيرة وتعريض حياة الغير للخطر.

وأوضح مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني عبر صفحة “طريقي”، أنه في إطار النشاط الدائم من أجل مجابهة حوادثالمرور وضمان السلامة عبر شبكة الطرقات، قامت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوراشد مجموعة عين الدفلى بتوقيف سائق شاحنة قام بمناورات خطيرة وتعريض حياة الغير للخطر.

