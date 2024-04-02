بالفيديو: توقيف سائق متهور بالعاصمة

أوقفت مصالح الدرك الوطني أمس الإثنين سائق متهور بالجزائر العاصمة بعد قيامه بمناورات خطيرة في أحد الطرق السريعة.

ونشرت صفحة “طريقي” والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور مقطع فيديو يُوثق مناورات خطيرة من طرق سائق سيارة نفعية من ونوع “طويوتا هيليكس”. وذلك على مستوى أحد الطرقات السريعة بالعاصمة.

وجاءفي بيان ذات الصحفة التابعة لمصالح الدرك الوطني “على إثر تبليغ أحد المواطنين على “ماسنجر” صفحة طريقي للإعلام المروري حول قيام أحد السواق بنشاط مخالف لقواعد الأمن المروري وبعد التأكد من محتوى الفيديو عن طريق خلية اليقظة المرورية لمركز الإعلام وتنسيق المرور وبالتنسيق مع وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر العاصمة تم توقيف المشتبه به واتخاد الإجراءات القانونية اللازمة”.