بالفيديو.. توقيف سائق “هاربيل” قام بمناورات خطيرة بسطيف

أعلنت مصالح الدرك الوطني، عن توقيف سائق شاحنة من الحجم الصغير، قام بمناورات خطيرة في الطريق العام بولاية سطيف.

وأوضحت المصالح نفسها، عبر صفحتها الرسمية “طريقي”، أنه تم رصد مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي من طرف خلية اليقظة المرورية لمركز الإعلام وتنسيق المرور يوثق سائق شاحنة صغيرة يقوم بمناورات خطيرة تعرض حياة الغير وسلامتهم الجسدية للخطر.

مشيرة أنه تم توقيف السائق مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وهذا بالتنسيق مع وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية سطيف.

وأوضح الفيديو المتداول سائق الشاحنة وهو يقود بسرعة جنونية ويقوم بمناورات خطيرة، كادت أن تتسبب في انحراف وانقلاب سيارة. كانت تسير في نفس اتجاه الشاحنة.

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