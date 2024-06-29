بالفيديو.. توقيف مباراة ألمانيا والدنمارك بشكل مفاجئ
بقلم عزيز طالبي
قام الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر المباراة التي تجمع بين منتخب ألمانيا والدنمارك في مسابقة كأس أمم أوروبا التي تجري بملعب “سيغنال ايدونا بارك”.
وأوقف الحكم أوليفر المباراة في الشوط الثاني، بسبب سوء الاحوال الجوية، والرعد والبرق الذي أثر على المباراة.
و كانت خدمة الأرصاد الجوية الألمانية صباح اليوم أن الطقس السيء قد يصل إلى الملعب، قرب نهاية اللقاء، كما نصحت بعد إكمال المباراة في الأشواط الإضافية.
سبحان الذي يسبح الرعد بحمده و الملائكة من خيفته ⚡️⛈️#المانيا_الدانمارك || #GERDEN#يورو_2024 || #EURO2024
— عزيز || AFC (@1lliiii_) June 29, 2024
إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!-more-
رابط دائم : https://nhar.tv/f4jm2