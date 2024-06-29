إعــــلانات
الرياضة

بالفيديو.. توقيف مباراة ألمانيا والدنمارك بشكل مفاجئ

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. توقيف مباراة ألمانيا والدنمارك بشكل مفاجئ
ألمانيا
  • 335
  • 0

قام الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر المباراة التي تجمع بين منتخب ألمانيا والدنمارك في مسابقة كأس أمم أوروبا التي تجري بملعب “سيغنال ايدونا بارك”.

وأوقف الحكم أوليفر المباراة في الشوط الثاني، بسبب سوء الاحوال الجوية، والرعد والبرق الذي أثر على المباراة.

و كانت خدمة الأرصاد الجوية الألمانية صباح اليوم أن الطقس السيء قد يصل إلى الملعب، قرب نهاية اللقاء، كما نصحت بعد إكمال المباراة في الأشواط الإضافية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!-more-

رابط دائم : https://nhar.tv/f4jm2
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر