بالفيديو.. توقيف مباراة ألمانيا والدنمارك بشكل مفاجئ

قام الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر المباراة التي تجمع بين منتخب ألمانيا والدنمارك في مسابقة كأس أمم أوروبا التي تجري بملعب “سيغنال ايدونا بارك”.

وأوقف الحكم أوليفر المباراة في الشوط الثاني، بسبب سوء الاحوال الجوية، والرعد والبرق الذي أثر على المباراة.

و كانت خدمة الأرصاد الجوية الألمانية صباح اليوم أن الطقس السيء قد يصل إلى الملعب، قرب نهاية اللقاء، كما نصحت بعد إكمال المباراة في الأشواط الإضافية.

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