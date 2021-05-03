بالفيديو.. توقيف مواجهة في البريمرليغ من أجل إفطار بن رحمة الصائم

أوقف الحكم الرئيسي مواجهة ويستهام يونايتد ومُضيفه بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز سهرة اليوم الإثنين من أجل إفطار سعيد بن رحمة الصائم.

حكم المواجهة التي تدخل لحساب الجولة ال34 قرر إيقاف المواجهة في الدقيقة ال36 للسماح للنجم الدولي الجزائري بكسر الصيام.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قد أجبرت الحكام على توقيف المباريات التي تُلعب في نفس توقيت الإفطار للسماح للاعبين المسلمين بكسر الصيام.