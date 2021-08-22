بالفيديو.. توقيف مواجهة “نيس-مارسيليا” بسبب شجار باييت مع أنصار نيس

توقفت مواجهة فريق نيس أمام الضيف أولمبيك مارسيليا سهرة اليوم الأحد بعد اختلاط الحابل بالنابل.

بداية الأحداث كانت بعد رشق أنصار نيس للاعب “لوام” ديمتري بايت أثناء توجهه لتنفيذ ضربة ركنية.

نجم أولمبيك مارسيليا رد على أنصار نيس بذات الطريقة ليقتحم مُناصر الميدان ويعتدي على باييت.

بعد ذلك اقتحم عدد كبير من أنصار فريق نيس أرضية الميدان قبل تدخل رجال الأمن لاخراجهم.