بالفيديو.. تيتي يرقص مع لاعبيه بعد الهدف الثالث أمام كوريا الجنوبية

صنع سهرة اليوم الإثنين مُدرب المُنتخب البرازيلي، تيتي، الحدث في مواجهة بلاده أمام كوريا الجنوبية.

وتفاعل، تيتي، مع الرقصات التي اعتاد لاعبو السيليساو على إظهارها عقب تسجيلهم الأهداف خلال منافسة كأس العالم 2022 الجارية بقطر.

حيث مُباشرة بعد تسجيل ريتشارليسون الهدف الثالث في الدقيقة 29، ذهب اللاعبون تجاه، تيتي، الذي شارك في الاحتفال من خلال الرقص معهم.