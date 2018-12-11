بالفيديو..تيري هنري يعطي درسا في الإنضباط للاعبه بادياشيل !

قدم مدرب فريق موناكو الفرنسي درسا في الإنضباط للاعبه لويك بادياشيل خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة بوريسيا دورتموند أمسية اليوم في إطار الجولة السادسة من مدور المجموعات لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وبعد نهاية المؤتمر الصحفي نهض المدرب واللاعب الشاب إستعدادا لمغادرة القاعة، وبينما كان يهم هنري بإعادة مقعده إلى مكانه، فوجئ بأن بادياشيل ترك مقعده كما هو وإتجه لمغادرة القاعة.

فما كان من هنري إلا أن قام بالنداء على اللاعب بادياشيل ووبخه على تصرفه ليعود لاعب موناكو لإعادة الكرسي إلى مكانه.