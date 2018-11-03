بالفيديو.. تيزي وزو تغرق في الأمطار والسيول

عاشت اليوم مختلف مناطق ولاية تيزي وزو كابوسا حقيقيا إثر الأمطار الغزيرة التي تساقطت منذ الصبيحة لتسبب في فيضانات كارثية وخلفت خساىر مادية كبيرة.

وتسببت في قطع الطرقات وسيارات عالقة وهددت العديد من المنازل.

تلفزيون النهار رصد مختلف المناطق التي مستها هذه الفيضانات بما فيها الأحياء الشعبية بالاخص حي حموتان و حي صالحي و منطقة حروزة بأعالي مدينة تيزي وزو.

للإشارة العديد من لسيارات والعائلات ماتزال عالقة لحد الساعة بالطريق الوطني 12 بمدخل تادمايت تيزي وزو بسبب حركة السير الخانقة التي تسببت بها الأمطار المتساقطة