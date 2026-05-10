بالفيديو.. تيطراوي هدافًا ويقود شارل لوروا لفوز جديد
بقلم كريم تيغرمت
قاد الدولي الجزائري، ياسين تيطراوي، اليوم الأحد، ناديه ناديه شارل لوروا، لفوز جديد، في مواجهة رويال أونتويرب، ضمن الدوري البلجيكي.
وشارك تيطراوي، أساسيا كعادته، في التشكيلة الأساسية لناديه شارل لورا، في هذه المباراة التي جمعتهم بمضيفهم رويال أونتويرب، ضمن الجولة السابعة والثلاثين من الدوري البلجيكي.
كما برز الدولي الجزائري بقوة في الدقيقة الـ41 من الشوط الأول لهذه المباراة، حيث افتتح باب التسجيل لصالح فريقه.
وانتهت هذه المباراة بفوز ياسين تيطراوي، وناديه شارل لوروا، بنتيجة هدف دون رد، على حساب مضيفهم رويال أونتويرب.
Le 𝗕𝗨𝗧 de Yacine Titraoui en 𝗩𝗜𝗗𝗘́𝗢 🎬 !
— ⭐️ Squadra Khadra 🇩🇿 (@Squadra213) May 10, 2026
