بالفيديو.. تيطراوي هدافا ويقود شارلوروا لفوز جديد

قاد الدولي الجزائري، ياسين تيطراوي، سهرة أمس السبت، ناديه شارلوروا، لحصد فوز جديد، ضمن الدوري البلجيكي، على حساب سانت ترويد.

وشارك تيطراوي، أساسيًا ضمن تشكيلة ناديه شارلوروا، في هذه المواجهة التي جمعتهم بمضيفهم سانت ترويد، لسحاب الجولة الـ23 من الدوري البلجيكي.

كما برز الدولي الجزائري، بقوة في الدقيقة الـ63 من عمر المباراة، من تسديدة قوية، افتتح بها باب التسجيل لصالح ناديه.

وبهذا رفع ياسين تيطراوي، رصيده في هذا الموسم مع ناديه شارلوروا، لأربعة أهداف، وتمريرتين حاسمتين.