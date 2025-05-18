بالفيديو.. تيطراوي يسجل هدفا عالميا بتمريرة من زرقان

بصم خريج مدرسة أتليتيك بارادو، ياسين تيطراوي، اليوم الأحد، على هدف رائع رفقة ناديه شارلوروا البلجيكي، بتمريرة حاسمة من زميله ولاعب “الخضر” آدم زرقان.

ومنح تيطراوي، هدف السبق لشارلوروا، في الدقيقة الـ 28 من لقاءه الجاري حاليا. أمام مضيفه ميشيلن، الذي يضم مدافع “الخضر” الآخر أحمد توبة. برسم الجولة الـ 9 وما قبل الأخيرة، لـ”البلاي أوف” المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي.

واستلم تيطراوي، تمريرة زرقان، وسدد كرة قوية من خارج منطقة العمليات. استقرت في شباك حارس ميشيلن، ليبصم بذلك، على ثاني أهدافه مع شارورلوا، الذي التحق به الصيف الماضي، مقابل تمريرة حاسمة واحدة.

بينما بصم زرقان، الذي يلعب موسمه الرابع مع شارلوروا. على المساهمة التهديفية رقم 8 هذا الموسم، بواقع هدف و6 تمريرات حاسمة.

وفي حال الفوز اليوم أمام ميشلين، فإن شارلوروا، بقيادة تيطراوي وزرقان، سيتأهل رسميا إلى دوري المؤتمر الأوروبي، وهو الذي يتصدر “البلاي أوف” قبل لقاء اليوم. بـ 35 نقطة وعلى بعد 4 خطوات، من الملاحق المباشر فيستيرلو، الذي يلعب له الهداف التاريخي لـ”الخضر” اسلام سليماني.